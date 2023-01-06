«У меня выгорание». Риккардо объяснил, почему не хотел выступать в сезоне-2023

Резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что чувствует выгорание на фоне большой загруженности в прошлые несколько лет.
«У меня были некоторые предложения, но меня добила очередная серия из трёх Гран-при во второй половине сезона-2022, и я понял, что не хочу гоняться в 2023 году. Я рад, что не получил предложения от одной из топ-команд на роль боевого пилота, потому что я бы не смог им отказать, в то время как сам я хотел бы отдохнуть.
Можно назвать это выгоранием, и я этого не отрицаю. У каждого может быть своё мнение, но лично я точно понимаю, что со мной происходит, что я чувствую и чего хочу.
Я не единственный, кто так себя чувствует, но чем больше я работаю — тем больше теряюсь. Если я сделаю перерыв и отдохну, то смогу вернуться в лучшей форме», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.
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