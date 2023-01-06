«Сложно придумать хуже». Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал календарь Формулы-1

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер раскритиковал календарь Формулы-1.



«Возьмём, например, Англию. В сравнении с прошлым годом мы заплатим больше на 25 процентов. Сложности возникают везде. Допустим, в Остине все номера на 2023 год уже забронированы. Мы пытались зарезервировать десять дополнительных номеров – без шансов. Думаю, невозможно составить календарь с более высокими расходами.



Европейский тройник даже хуже американского. И это сильно меня беспокоит. Раньше мы перемещались из Барселоны в Монако за неделю, но из Имолы добираться куда дальше. Да и установка паддока в Монако всегда сопряжена с хаосом. Перевозка груза в Канаду — вообще самая дорогая в сезоне. Мы отдаём за грузы миллион», — приводит слова Цендера Auto Motor und Sport.