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«Сложно придумать хуже». Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал календарь Формулы-1

«Сложно придумать хуже». Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал календарь Формулы-1
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Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер раскритиковал календарь Формулы-1.

«Возьмём, например, Англию. В сравнении с прошлым годом мы заплатим больше на 25 процентов. Сложности возникают везде. Допустим, в Остине все номера на 2023 год уже забронированы. Мы пытались зарезервировать десять дополнительных номеров – без шансов. Думаю, невозможно составить календарь с более высокими расходами.

Европейский тройник даже хуже американского. И это сильно меня беспокоит. Раньше мы перемещались из Барселоны в Монако за неделю, но из Имолы добираться куда дальше. Да и установка паддока в Монако всегда сопряжена с хаосом. Перевозка груза в Канаду — вообще самая дорогая в сезоне. Мы отдаём за грузы миллион», — приводит слова Цендера Auto Motor und Sport.

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