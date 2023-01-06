Капито: Албон был блестящим выбором для «Уильямса»
Поделиться
Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о пилоте команды Александере Албоне.
«С точки зрения личности Албон — лучшее, что было нужно нам с точки зрения того, где находится команда. Он давит, но он понимает ситуацию в команде и готов остаться с нами в долгосрочной перспективе и быть вместе с командой, чтобы вывести коллектив вперёд.
У него правильный настрой. Он чувствует себя как дома, его любит команда, и он любит наш коллектив. Это был блестящий выбор. Иногда я был удивлён, когда мы сталкивались с проблемами, но Алекс в ответ говорил, что всё хорошо и будет ещё лучше. Такой настрой влияет на всю команду», — приводит слова Йоста Капито GPFans.
Албон по итогам сезона-2022 набрал четыре очка.
Комментарии
- 6 января 2023
-
22:58
-
21:56
-
21:50
-
20:49
-
20:29
-
19:51
-
19:47
-
18:48
-
18:24
-
17:42
-
17:11
-
16:31
-
15:44
-
14:32
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
12:19
-
11:45
-
10:30
-
09:58
-
00:37
- 5 января 2023
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:14
-
20:31
-
19:45
-
18:47
-
17:57
-
17:40
-
16:19
-
15:13
-
14:51
-
14:31
Партнерский контент