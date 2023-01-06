Капито: Албон был блестящим выбором для «Уильямса»

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о пилоте команды Александере Албоне.



«С точки зрения личности Албон — лучшее, что было нужно нам с точки зрения того, где находится команда. Он давит, но он понимает ситуацию в команде и готов остаться с нами в долгосрочной перспективе и быть вместе с командой, чтобы вывести коллектив вперёд.



У него правильный настрой. Он чувствует себя как дома, его любит команда, и он любит наш коллектив. Это был блестящий выбор. Иногда я был удивлён, когда мы сталкивались с проблемами, но Алекс в ответ говорил, что всё хорошо и будет ещё лучше. Такой настрой влияет на всю команду», — приводит слова Йоста Капито GPFans.

Албон по итогам сезона-2022 набрал четыре очка.