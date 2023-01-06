Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Младший сын Баррикелло стал партнёром по команде учеников Академии Сироткина в Ф-4 ОАЭ

Младший сын Баррикелло стал партнёром по команде учеников Академии Сироткина в Ф-4 ОАЭ
Комментарии

Фернандо Баррикелло, младший сын бывшего гонщика Формулы-1 Рубенса Баррикелло, выступит в арабской Формуле-4.

Баррикелло проведёт сезон в составе Xcel Motorsport. В арабском чемпионате Баррикелло станет напарником двух россиян — Александра Болдуева и Георгия Журавского, учеников Академии бывшего гонщика Формулы-1 Сергея Сироткина.

Фернандо Баррикелло дебютировал в открытых колёсах в прошлом сезоне, проведя полный чемпионат Бразильской Формулы-4 в составе коллектива Full Time Sports.

В 18 гонках сезона Баррикелло-младший одержал две победы и четырежды приехал на подиум, заняв по итогам сезона седьмое место в чемпионате.

Сезон арабской Формулы-4 стартует 13 января и завершится 20 февраля.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023