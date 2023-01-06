Младший сын Баррикелло стал партнёром по команде учеников Академии Сироткина в Ф-4 ОАЭ
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Фернандо Баррикелло, младший сын бывшего гонщика Формулы-1 Рубенса Баррикелло, выступит в арабской Формуле-4.
Баррикелло проведёт сезон в составе Xcel Motorsport. В арабском чемпионате Баррикелло станет напарником двух россиян — Александра Болдуева и Георгия Журавского, учеников Академии бывшего гонщика Формулы-1 Сергея Сироткина.
Фернандо Баррикелло дебютировал в открытых колёсах в прошлом сезоне, проведя полный чемпионат Бразильской Формулы-4 в составе коллектива Full Time Sports.
В 18 гонках сезона Баррикелло-младший одержал две победы и четырежды приехал на подиум, заняв по итогам сезона седьмое место в чемпионате.
Сезон арабской Формулы-4 стартует 13 января и завершится 20 февраля.
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