Хельмут Марко: «Мерседес» стоит опасаться больше, чем «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему главным конкурентом австрийской команды в новом сезоне станет «Мерседес», а не «Феррари».
«Я бы сказал, что больше следует опасаться «Мерседеса». Во многом из-за того, что у них есть преимущество над «Феррари» в плане стратегии и надёжности.
Что касается доминирования, то наша ситуация совсем не такая, какая была у «Мерседеса» в начале гибридной эры. У нас нет такого же преимущества по мотору. Тогда у «Мерседеса» было преимущество в 50 лошадиных сил, у нас всё иначе. И нельзя забывать, что сезон-2022 был первым после смены регламента. Все команды видят, как мы работаем. Стоит ждать, что в новом сезоне пелотон станет плотнее», — приводит слова Марко Autosport.
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