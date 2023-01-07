На соревнованиях по дрэг-рейсингу в Австралии погиб гонщик

В Квинсленде (Австралия) на соревнованиях New Year Nitro, этапе чемпионата мира по драг-рейсингу, случилась авария со смертельным исходом, сообщает Australian Broadcasting Corporation.



Во время заезда гонщик Сэм Фенек врезался в вышку для камеры. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, травмы получил оператор — он был отправлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.



В настоящий момент служба по безопасности труда и охране здоровья проводит расследование аварии при содействии полиции.



Напомним, в начале января известный раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии. Кен ехал на снегоходе по крутому склону, но внезапно транспорт перевернулся и придавил его. В WRC вывели его номер из обращения.

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