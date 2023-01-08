Сын экс-пилота Ф-1 Вурца дебютирует в новозеландской региональной Формуле

Чарли Вурц, 17-летний сын бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца, дебютирует в новозеландской региональной Формуле «Тойота» в этом году, сообщает F1i.
Чарли подписал контракт с командой M2 Competition и будет выступать в чемпионате под седьмым номером. Всего на новый сезон заявлены 13 участников, однако неизвестно, сколько из них будут выступать на полном расписании.
Гонщикам предстоит принять участие в пяти этапах чемпионата — все гонки пройдут в Новой Зеландии. Первый этап чемпионата намечен на 13–15 января, а завершится сезон 10–12 февраля.
В прошлом сезоне Чарли Вурц стал чемпионом арабской Формулы-4, кроме того, он на полном расписании проехал итальянскую Формулу-4, в которой стал четвёртым по итогам сезона, одержав одну победу и завоевав шесть подиумов.
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