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Сайнс лишился победы на восьмом этапе «Дакара» из-за штрафа

Сайнс лишился победы на восьмом этапе «Дакара» из-за штрафа
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В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2023.

Победителем в зачёте легковых машин стал французский гонщик Себастьен Лёб, второй результат показал лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-старший.

Стоит отметить, что экипаж Сайнса выиграл этап, но получил пятиминутный штраф, в результате чего лишился победы и опустился на третье место. Испанец был оштрафован из-за превышения скорости на специальном участке более чем на 10 километров в час.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Восьмой этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 3:34:24.
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +2:11.
3. Карлос Сайнс-старший (Audi) +3:31.
4. Хенк Латеган (Toyota) +4:43.
5. Якуб Пшигонски («Мини») +10:19.
6. Герлен Шишери (Prodrive) +10:21.
7. Лукас Мораес (Toyota) +11:09.
8. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +16:52.
9. Язид Аль-Раджи (Toyota) +17:05.
10. Вайдотас Жала (Teltonika) +18:15.

Общий зачёт после восьми этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.
2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.
4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:27:11.
7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:37:00.
8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:42:06.

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