Сайнс лишился победы на восьмом этапе «Дакара» из-за штрафа

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2023.



Победителем в зачёте легковых машин стал французский гонщик Себастьен Лёб, второй результат показал лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-старший.



Стоит отметить, что экипаж Сайнса выиграл этап, но получил пятиминутный штраф, в результате чего лишился победы и опустился на третье место. Испанец был оштрафован из-за превышения скорости на специальном участке более чем на 10 километров в час.



«Дакар»-2023. Мотоциклы. Восьмой этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 3:34:24.

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +2:11.

3. Карлос Сайнс-старший (Audi) +3:31.

4. Хенк Латеган (Toyota) +4:43.

5. Якуб Пшигонски («Мини») +10:19.

6. Герлен Шишери (Prodrive) +10:21.

7. Лукас Мораес (Toyota) +11:09.

8. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +16:52.

9. Язид Аль-Раджи (Toyota) +17:05.

10. Вайдотас Жала (Teltonika) +18:15.



Общий зачёт после восьми этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.

4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:27:11.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:37:00.

8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:42:06.