Хэмилтон: если я не могу защищать права человека, то лучше не буду участвовать в гонках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к недавнему запрету ФИА, который не позволяет гонщикам Формулы-1 делать политические, религиозные и личные заявления без предварительного одобрения со стороны руководящего органа.
«На меня огромное влияние оказал 2020 год, когда я впервые сумел почувствовать себя способным встать и открыто заявить о любой проблеме. Я знаю, что всегда нужно что-то говорить и делать, потому что множество людей страдает из-за разных причин. Если я не могу защищать права человека и не могу продолжать то, чем я занимался все эти годы, из-за новых требований в гонках, то я лучше больше не буду принимать участие в гонках», — приводит слова Хэмилтона New York Times.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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