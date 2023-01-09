Напарник Ферстаппена по киберспортивной команде назвал главное отличие голландца от других

Атце Керкхоф, напарник Макса Ферстаппена по киберспортивной команде Team Redline, считает, что точность пилотирования голландца является его ключевым отличием от остальных пилотов Формулы-1.

«Что делает Макса очень сильным, так это то, что он очень динамичен в своём вождении, поэтому может управлять слабой машиной и отправлять её за пределы и на грань оптимальных характеристик лучше, чем кто-либо другой.

Недостаточная поворачиваемость – очень скучная особенность поведения машины, потому что, что бы вы ни делали с педалью тормоза, в определённый момент машина просто перестаёт вписываться в поворот.

Что Макс делает очень хорошо, так это отлично находит сбалансированный подход к сложному болиду. У всех он начинает скользить, а ему удаётся пилотировать идеально ровно. Он умеет придавать машине дополнительное вращение вокруг её оси, а затем прекращать его, когда это ему уже не нужно», — приводит слова Керкхофа Racingnews365.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: