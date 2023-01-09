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Напарник Ферстаппена по киберспортивной команде назвал главное отличие голландца от других

Напарник Ферстаппена по киберспортивной команде назвал главное отличие голландца от других
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Атце Керкхоф, напарник Макса Ферстаппена по киберспортивной команде Team Redline, считает, что точность пилотирования голландца является его ключевым отличием от остальных пилотов Формулы-1.

«Что делает Макса очень сильным, так это то, что он очень динамичен в своём вождении, поэтому может управлять слабой машиной и отправлять её за пределы и на грань оптимальных характеристик лучше, чем кто-либо другой.

Недостаточная поворачиваемость – очень скучная особенность поведения машины, потому что, что бы вы ни делали с педалью тормоза, в определённый момент машина просто перестаёт вписываться в поворот.

Что Макс делает очень хорошо, так это отлично находит сбалансированный подход к сложному болиду. У всех он начинает скользить, а ему удаётся пилотировать идеально ровно. Он умеет придавать машине дополнительное вращение вокруг её оси, а затем прекращать его, когда это ему уже не нужно», — приводит слова Керкхофа Racingnews365.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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