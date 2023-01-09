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Аль-Аттия угодил под расследование за критику решения о повышении мощности «Ауди»

Аль-Аттия угодил под расследование за критику решения о повышении мощности «Ауди»
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Лидер общего зачёта «Дакара» в классе легковых автомобилей гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия был вызван к стюардам гонки за критику организаторов по поводу решения изменить баланс производительности.

Напомним, Аль-Аттии не понравилось, что комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам приняла решение об изменении баланса производительности прототипов на ралли «Дакар» перед пятым этапом гонки. Напомним, комиссия позволила обладателям машин с гибридными установками поднять мощность двигателей приблизительно на 11 лошадиных сил.

После этого Нассер резко раскритиковал организаторов «Дакара», однако вскоре извинился за свои высказывания.

На основании извинений стюарды приняли решение не наказывать гонщика «Тойоты».

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