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«Для Сайнса не всё потеряно». Попов — о расстановке приоритетов между пилотами в «Феррари»

«Для Сайнса не всё потеряно». Попов — о расстановке приоритетов между пилотами в «Феррари»
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Российский комментатор Алексей Попов высказался о потенциальных взаимоотношениях между руководителем «Феррари» Фредериком Вассёром и пилотом команды Шарлем Леклером.

«Самый большой на мой взгляд конфликт в «Феррари» — нерасставленные приоритеты по пилотам. Многие подумали — раз Вассёр и Леклер работали вместе в «АРТе», то всё будет хорошо. Но здесь есть аспект, что в своё время этим «АРТом» совладел Николя Тодт и они поссорились с Вассёром. Шарль продолжает работать с Николя Тодтом. Да, у него отличные личные взаимоотношения с Вассёром, но он не избавится от своего менеджера.

И менеджер этот останется в боксах. У Николя тоже есть сильный тренер дома в лице Жана. Сможет ли он объяснить, что нужно работать дальше? Не знаю. Это потенциальная точка, где может начать кипеть. Так что для Сайнса не всё потеряно», — сказал Алексей Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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