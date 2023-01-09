«Для Сайнса не всё потеряно». Попов — о расстановке приоритетов между пилотами в «Феррари»

Российский комментатор Алексей Попов высказался о потенциальных взаимоотношениях между руководителем «Феррари» Фредериком Вассёром и пилотом команды Шарлем Леклером.



«Самый большой на мой взгляд конфликт в «Феррари» — нерасставленные приоритеты по пилотам. Многие подумали — раз Вассёр и Леклер работали вместе в «АРТе», то всё будет хорошо. Но здесь есть аспект, что в своё время этим «АРТом» совладел Николя Тодт и они поссорились с Вассёром. Шарль продолжает работать с Николя Тодтом. Да, у него отличные личные взаимоотношения с Вассёром, но он не избавится от своего менеджера.

И менеджер этот останется в боксах. У Николя тоже есть сильный тренер дома в лице Жана. Сможет ли он объяснить, что нужно работать дальше? Не знаю. Это потенциальная точка, где может начать кипеть. Так что для Сайнса не всё потеряно», — сказал Алексей Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.