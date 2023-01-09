«Феррари» объявит имена пилотов своих гиперкаров в WEC 10 января

Команда чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Феррари» сообщила, что готовит важный анонс завтра, 10 января. Об этом коллектив сообщил в социальных сетях.



Сообщается, что в это время будут объявлены имена пилотов, которые представят две машины итальянской команды в предстоящем сезоне чемпионата.



Напомним, в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость «Феррари» выставит два экипажа.



Последний раз «Феррари» выступала в гонках на выносливость в качестве заводской команды в 1973 году. За свою историю «Феррари» одержала 36 побед в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».



Напомним, о возвращении в WEC «Феррари» объявила в 2021 году.



В нынешнем сезоне в классе гиперкаров выступает только четыре экипажа на постоянной основе. Начиная с «6 часов Монцы», в чемпионате появилась команда «Пежо». В следующем сезоне в категории гиперкаров ожидается участие 10 экипажей.