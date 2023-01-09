Алекс Росси не намерен возвращаться в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Александер Росси высказался о том, желает ли он вернуться в «Королевские гонки».



«Сейчас Формула-1 для меня — пройденный этап. Всё, чего бы я хотел, — возможность провести этапы в Остине, в Майами и на подобных трассах. Ну или если бы мне предложили протестировать болид, то я ухватился бы за этот шанс, потому что всё ещё считаю, что машины Формулы-1 намного быстрее другой техники и на них очень интересно ездить.



Сейчас у меня много целей в IndyCar, в гонках спорткаров в США, и я всё ещё рассчитываю вернуться в WEC. Я очень благодарен тем возможностям, что для меня открыла Формула-1, благодарен за то количество друзей, что я там завёл. Но сейчас я полностью сосредоточен на карьере в США», — приводит слова Александера Росси RACER.