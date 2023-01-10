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Карлоса Сайнса отправили в больницу после аварии на девятом этапе «Дакара»

Карлоса Сайнса отправили в больницу после аварии на девятом этапе «Дакара»
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Знаменитый испанский пилот Карлос Сайнс-старший направляется в больницу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) для прохождения медицинского обследования. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».

Напомним, Сайнс-старший попал в аварию на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2023. На ранней стадии заезда его экипаж перевернулся. Какое-то время испанец не знал, сможет ли он продолжить заезд.

Общий зачёт после восьми этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.
2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.
4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:27:11.
7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:37:00.
8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:42:06.

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