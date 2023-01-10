Карлоса Сайнса отправили в больницу после аварии на девятом этапе «Дакара»

Знаменитый испанский пилот Карлос Сайнс-старший направляется в больницу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) для прохождения медицинского обследования. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».



Напомним, Сайнс-старший попал в аварию на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2023. На ранней стадии заезда его экипаж перевернулся. Какое-то время испанец не знал, сможет ли он продолжить заезд.



Общий зачёт после восьми этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.

4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:27:11.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:37:00.

8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:42:06.

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