Экипаж владельца часового бренда Rebellion получил на «Дакаре» штраф за часы другой марки

Экипаж Александра Пеши (Rebellion Racing) получил условную дисквалификацию и штраф в 30 минут на «Дакаре»-2023 из-за часов штурмана. Единственной маркой часов, разрешённой организаторами, является Rebellion Edition Dakar. Штурман экипажа Пеши использовал часы другой марки. Об этом информирует официальное приложение «Дакара» для участников ралли-марафона.

Занимательно, что Александр Пеши как раз является владельцем бренда Rebellion.



Напомним, не так давно экипаж пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича получил условную дисквалификацию от организаторов «Дакара» из-за часов Кузьмича, которые были на нём во время выступления. Позже Алексей высказался об этой ситуации.