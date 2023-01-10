Экипаж владельца часового бренда Rebellion получил на «Дакаре» штраф за часы другой марки
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Экипаж Александра Пеши (Rebellion Racing) получил условную дисквалификацию и штраф в 30 минут на «Дакаре»-2023 из-за часов штурмана. Единственной маркой часов, разрешённой организаторами, является Rebellion Edition Dakar. Штурман экипажа Пеши использовал часы другой марки. Об этом информирует официальное приложение «Дакара» для участников ралли-марафона.
Занимательно, что Александр Пеши как раз является владельцем бренда Rebellion.
Напомним, не так давно экипаж пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича получил условную дисквалификацию от организаторов «Дакара» из-за часов Кузьмича, которые были на нём во время выступления. Позже Алексей высказался об этой ситуации.
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