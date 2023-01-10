Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экипаж владельца часового бренда Rebellion получил на «Дакаре» штраф за часы другой марки

Экипаж владельца часового бренда Rebellion получил на «Дакаре» штраф за часы другой марки
Комментарии

Экипаж Александра Пеши (Rebellion Racing) получил условную дисквалификацию и штраф в 30 минут на «Дакаре»-2023 из-за часов штурмана. Единственной маркой часов, разрешённой организаторами, является Rebellion Edition Dakar. Штурман экипажа Пеши использовал часы другой марки. Об этом информирует официальное приложение «Дакара» для участников ралли-марафона.

Занимательно, что Александр Пеши как раз является владельцем бренда Rebellion.

Напомним, не так давно экипаж пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича получил условную дисквалификацию от организаторов «Дакара» из-за часов Кузьмича, которые были на нём во время выступления. Позже Алексей высказался об этой ситуации.

Новость по теме
«Какой-то чёрт на финише докопался». Кузьмич — про условную дисквалификацию из-за часов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023