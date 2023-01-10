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Лёб выиграл девятый этап «Дакара» среди легковых машин, Аль-Аттия – 8-й

Лёб выиграл девятый этап «Дакара» среди легковых машин, Аль-Аттия – 8-й
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В Саудовской Аравии проходит девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте легковых машин стал французский гонщик Себастьен Лёб. Второй результат продемонстрировал литовец Вайдотас Жала. Топ-3 замнкул представитель Франции Герлен Шишери.

Напомним, в самом начале этапа в аварию попал испанец Карлос Сайнс. Его автомобиль перевернулся.

«Дакар»-2023. Внедорожники. Девятый этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 3:05:14.
2. Вайдотас Жала (Prodrive) +3:07.
3. Герлен Шишери (Prodrive) +4:18.
4. Маттиас Экстрём (GCK) +7:21.
5. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +9:48.
…8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +11.08.
...9. Денис Кротов (Mini) +29.24.

Общий зачёт после девяти этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 34:19.20.
2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.57.
3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:40.58
4. Хенк Латеган (Toyota) +1:46:23.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:17.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:25:51.
7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:45:36.

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