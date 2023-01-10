Лёб выиграл девятый этап «Дакара» среди легковых машин, Аль-Аттия – 8-й

В Саудовской Аравии проходит девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте легковых машин стал французский гонщик Себастьен Лёб. Второй результат продемонстрировал литовец Вайдотас Жала. Топ-3 замнкул представитель Франции Герлен Шишери.



Напомним, в самом начале этапа в аварию попал испанец Карлос Сайнс. Его автомобиль перевернулся.



«Дакар»-2023. Внедорожники. Девятый этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 3:05:14.

2. Вайдотас Жала (Prodrive) +3:07.

3. Герлен Шишери (Prodrive) +4:18.

4. Маттиас Экстрём (GCK) +7:21.

5. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +9:48.

…8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +11.08.

...9. Денис Кротов (Mini) +29.24.



Общий зачёт после девяти этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 34:19.20.

2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.57.

3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:40.58

4. Хенк Латеган (Toyota) +1:46:23.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:17.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:25:51.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:45:36.