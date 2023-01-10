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Джовинацци останется резервным гонщиком «Феррари» в Формуле-1

Джовинацци останется резервным гонщиком «Феррари» в Формуле-1
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Бывший пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци останется резервным пилотом «Феррари», несмотря на то что в 2023 году будет в выступать в гонках топ-класса на выносливость.

Об этом информировала пресс-служба итальянской команды в пресс-релизе. «Скудерия» также сообщила, что Джовинацци станет частью экипажа одной из машин, которые представят «Феррари» в гонках на выносливость в 2023 году. Вместе с итальянским гонщиком в машине будут Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо.

Ранее Антонио Джовинацци связывали с возможным приходом в «Хаас». Его кандидатуру рассматривали в качестве замены Мику Шумахеру, который покинул американскую команду в конце сезона.

По ходу сезона-2022 Джовинацци принимал участие в частных тестах «Альпин».

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