Джовинацци останется резервным гонщиком «Феррари» в Формуле-1

Бывший пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци останется резервным пилотом «Феррари», несмотря на то что в 2023 году будет в выступать в гонках топ-класса на выносливость.



Об этом информировала пресс-служба итальянской команды в пресс-релизе. «Скудерия» также сообщила, что Джовинацци станет частью экипажа одной из машин, которые представят «Феррари» в гонках на выносливость в 2023 году. Вместе с итальянским гонщиком в машине будут Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо.



Ранее Антонио Джовинацци связывали с возможным приходом в «Хаас». Его кандидатуру рассматривали в качестве замены Мику Шумахеру, который покинул американскую команду в конце сезона.



По ходу сезона-2022 Джовинацци принимал участие в частных тестах «Альпин».