Джовинацци останется резервным гонщиком «Феррари» в Формуле-1
Поделиться
Бывший пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци останется резервным пилотом «Феррари», несмотря на то что в 2023 году будет в выступать в гонках топ-класса на выносливость.
Об этом информировала пресс-служба итальянской команды в пресс-релизе. «Скудерия» также сообщила, что Джовинацци станет частью экипажа одной из машин, которые представят «Феррари» в гонках на выносливость в 2023 году. Вместе с итальянским гонщиком в машине будут Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо.
Ранее Антонио Джовинацци связывали с возможным приходом в «Хаас». Его кандидатуру рассматривали в качестве замены Мику Шумахеру, который покинул американскую команду в конце сезона.
По ходу сезона-2022 Джовинацци принимал участие в частных тестах «Альпин».
Комментарии
- 10 января 2023
-
18:25
-
17:37
-
16:35
-
16:35
-
15:50
-
15:23
-
15:00
-
14:21
-
14:02
-
13:35
-
12:55
-
12:43
-
12:32
-
11:30
-
11:19
-
10:56
-
10:39
-
10:14
-
09:40
-
00:01
- 9 января 2023
-
23:54
-
22:51
-
22:06
-
21:55
-
20:44
-
20:40
-
19:55
-
18:52
-
18:23
-
17:35
-
17:31
-
16:32
-
16:16
-
15:28
-
15:25
Партнерский контент