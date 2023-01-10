Майкл Андретти: через пять-шесть лет хотим бороться за чемпионский титул

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти назвал сроки, когда команда «Андретти» может побороться за чемпионский титул.



«У нас серьёзные намерения. Возможно, потребуется много времени, чтобы попасть в чемпионат, но в итоге хотим стать одной из топ-команд Формулы-1. Конечная цель — сражаться за титул через пять или шесть лет. Мы просто хотим участвовать, хотим соревноваться с лучшими в мире. Впереди длительный процесс построения команды, но у нас есть хороший план. Все скептики для меня лишь дополнительная мотивация. Весело их затыкать», — цитирует Андретти Forbes.



«Андретти» ранее заключила соглашение с General Motors о партнёрстве и планирует заявиться в Формулу-1. При этом сообщается, что остальные команды не хотят увеличения числа участников.

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