«Они ведут себя безответственно». Вальтр — о причинах гибели болельщика на «Дакаре»

Чешский гонщик в классе грузовиков Ярослав Вальтр высказался об инциденте, в котором его соотечественник Алеш Лопрайс во время ралли «Дакар»-2023 совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик.
«Мне ужасно жаль, что этот человек погиб, но это было безответственно. Я вижу это из салона каждый день. Люди прыгают прямо передо мной, прячутся за дюнами, стоят на дюнах и не понимают, что иногда я не могу даже контролировать машину на песке. Когда я поворачиваю руль, машина реагирует только через пять метров. Если я хочу кого-то объехать на дороге, то должен заранее узнать от штурмана, что там никого нет», — приводит слова Вальтра Idnes.
Ранее Лопрайс выступил с обращением, где признался, что он вместе с экипажем не видел болельщика. По его словам, это могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в грузовике. При этом он признался, что случившееся будет преследовать его до конца жизни. В заключение своего обращения он выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося болельщика. Недавно сообщалось, что он решил покинуть «Дакар».
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