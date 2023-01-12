Отрыв ван Кастерена в общем зачёте грузовиков на «Дакаре» сократился до одной минуты

В Саудовской Аравии проходит 11-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победу в зачёте грузовиков по его итогам одержал Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco). Второе место у Мартина Мацика (MM Technology/Iveco). Тройку сильнейших замкнул Паскаль де Бар («Ивеко»). Лидер общего зачёта Янус ван Кастерен проиграл победителю дня более 20 минут и таким образом практически полностью растерял отрыв в общем зачёте. Теперь двух голландцев разделяет лишь одна минута.
«Дакар»-2023. Грузовики. 11-й этап:
1. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) — 3:39.52.
2. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +18.08.
3. Паскаль де Бар («Ивеко») +18.18.
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +21.29.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) 33.50.
Общий зачёт после 11-го этапа:
1. Янус ван Кастерен («Ивеко») — 47:02.12.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +01.12.
3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +47.46.
4. Ярослав Вальтр (Tatra) +02:35.08.
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