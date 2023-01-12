Чемпион NASCAR 2014 года завершит карьеру после сезона-2023

Чемпион серии NASCAR 2014 года, американский гонщик Кевин Харвик объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2023, сообщает официальный сайт серии.



Кевин Харвик дебютировал в высшем дивизионе NASCAR в 2001 году, всего на его счету 779 гонок в высшей лиге серии. За это время он одержал 60 побед и 428 раз попадал в топ-10 по итогам гонки. Единственный чемпионский титул серии Харвик завоевал в 2014 году.



Помимо участия в высшем дивизионе, на счету Харвика 47 побед в 349 гонках в NASCAR Xfinity и 14 побед в 124 гонках в NASCAR Truck.



В прошлом сезоне пилот выиграл две гонки и выбыл из борьбы за титул после первого раунда плей-офф.



Ожидается, тчо в 2024 году Харвик станет экспертом на телеканале FOX.