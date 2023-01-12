Руководитель команды: не слишком ли много болельщиков на «Дакаре»?

Руководитель команды Orion Moto Racing Group Эрвин Крайчович высказался о безответственном поведении болельщиков на «Дакаре»-2023.
«В сравнении с прошлыми сезонами на трассе больше болельщиков — как местных, так и иностранцев. С одной стороны, это здорово, потому что атмосфера становится всё позитивнее, но с другой — не слишком ли много фанатов на «Дакаре»? Организаторам нужно задуматься над тем, как контролировать болельщиков. В этом году мы видели, как всех фанатов стараются собрать в одном месте, чтобы было проще за ними следить, но опасных моментов было много», — приводит слова Эрвина Крайчовича iDNES.
Напомним, во время ралли «Дакар»-2023 Алеш Лопрайс совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик. Лопрайс закончил гонку досрочно.
- 12 января 2023
-
20:46
-
20:41
-
19:50
-
19:47
-
18:42
-
18:39
-
17:59
-
17:40
-
15:39
-
15:14
-
15:05
-
15:03
-
14:39
-
14:30
-
14:16
-
13:30
-
12:52
-
12:34
-
11:20
-
11:18
-
10:17
-
10:00
-
00:45
- 11 января 2023
-
23:46
-
23:41
-
23:02
-
22:58
-
21:48
-
21:45
-
20:59
-
20:54
-
19:44
-
18:58
-
18:27
-
17:55