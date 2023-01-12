Руководитель команды: не слишком ли много болельщиков на «Дакаре»?

Руководитель команды Orion Moto Racing Group Эрвин Крайчович высказался о безответственном поведении болельщиков на «Дакаре»-2023.



«В сравнении с прошлыми сезонами на трассе больше болельщиков — как местных, так и иностранцев. С одной стороны, это здорово, потому что атмосфера становится всё позитивнее, но с другой — не слишком ли много фанатов на «Дакаре»? Организаторам нужно задуматься над тем, как контролировать болельщиков. В этом году мы видели, как всех фанатов стараются собрать в одном месте, чтобы было проще за ними следить, но опасных моментов было много», — приводит слова Эрвина Крайчовича iDNES.



Напомним, во время ралли «Дакар»-2023 Алеш Лопрайс совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик. Лопрайс закончил гонку досрочно.