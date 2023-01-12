Экстрём: впервые вижу такие дюны, в Швеции явно больше снега, чем на «Дакаре»

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал третий результат на 11-м этапе «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин.
«У нас был хороший день. Я чувствую, что был слишком осторожен на местности. Я впервые вижу дюны такого типа, так что было сложно ожидать большего, но здесь приятно находиться. Машина работала нормально, у нас не было технических проблем. Себастьян был немного быстрее нас, но у него больше опыта на такой местности, так что мне стоит смириться с этим. В Швеции явно больше снега, чем здесь. Могу поспорить, что он может сделать это и по негу, он очень хорош в этом и во многих других вещах. Мы показали хороший результат», — приводит слова Экстрёма официальный сайт «Дакара».
«Дакар»-2023. Внедорожники. 11-й этап:
1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:56.14.
2. Герлен Шишери (Prodrive) +2.16.
3. Маттиас Экстрём (GCK) +2.26.
4. Лукас Мораес (Toyota) +6.12.
5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +6.42.
6. Хенк Латеган (Toyota) +7.22.
7. Язид Аль-Раджи (Toyota) +8.53.
8. Матье Серрадори (Century Racing) +9.52.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +10.04.
10. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +10.39.
Положение в общем зачёте после 11 этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 39:16.33.
2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.04.
3. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:30.41.
4. Хенк Латеган (Toyota) +1:49.17.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:14.18.
6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:53.59.
7. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +3:03.54.
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