Экстрём: впервые вижу такие дюны, в Швеции явно больше снега, чем на «Дакаре»

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал третий результат на 11-м этапе «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин.



«У нас был хороший день. Я чувствую, что был слишком осторожен на местности. Я впервые вижу дюны такого типа, так что было сложно ожидать большего, но здесь приятно находиться. Машина работала нормально, у нас не было технических проблем. Себастьян был немного быстрее нас, но у него больше опыта на такой местности, так что мне стоит смириться с этим. В Швеции явно больше снега, чем здесь. Могу поспорить, что он может сделать это и по негу, он очень хорош в этом и во многих других вещах. Мы показали хороший результат», — приводит слова Экстрёма официальный сайт «Дакара».



«Дакар»-2023. Внедорожники. 11-й этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:56.14.

2. Герлен Шишери (Prodrive) +2.16.

3. Маттиас Экстрём (GCK) +2.26.

4. Лукас Мораес (Toyota) +6.12.

5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +6.42.

6. Хенк Латеган (Toyota) +7.22.

7. Язид Аль-Раджи (Toyota) +8.53.

8. Матье Серрадори (Century Racing) +9.52.

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +10.04.

10. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +10.39.



Положение в общем зачёте после 11 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 39:16.33.

2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.04.

3. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:30.41.

4. Хенк Латеган (Toyota) +1:49.17.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:14.18.

6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:53.59.

7. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +3:03.54.