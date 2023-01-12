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Чемпион NASCAR 2021 года Ларсон выступит в «500 милях Индианаполиса» в 2024 году

Чемпион NASCAR 2021 года Ларсон выступит в «500 милях Индианаполиса» в 2024 году
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Чемпион серии NASCAR 2021 года Кайл Ларссон примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2024 году в составе «Макларена», сообщает официальный сайт команды.

«Я очень взволнован. Соревноваться в „500 милях Индианаполиса“ — это моля мечта, и я хотел сделать это очень давно, с тех пор, как я был ребёнком. Сделать это вместе с „Маклареном“ и мистером Хендриком — сбывшаяся мечта. Я благодарен за эту возможность и с нетерпением жду ее, хотя до нее еще около полутора лет. Я с нетерпением жду возможности выступить в гонках „Инди-600“ и „Кока-Кола-600“, и, возможно, даже одержать одну или две победы в этот день», — цитирует Ларсона пресс-служба команды.

Заявка Кайла Ларссона на гонку будет значиться как HendrickCars.com Arrow McLaren Chevrolet.

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