Де Врис рассказал, как он познакомился с Цунодой
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Новобранец «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о том, как он познакомился со своим будущим напарником, японцем Юки Цунодой.
«Если я не ошибаюсь, то впервые с Юки мы встретились в 2020 году. В Шпильберге было маркетинговое мероприятие с учатием „Ред Булл“ и „Альфа Таури“, а я в те выходные выступал в гонках ELMS. После мы отправились в Монако прямо перед Гран-при, Тогда мы с Юки и познакомились — мы вместе летели в самолёте, а зетм провели какое-то время в Монако. Все знают, что он очень интересный человек, так что мы до сих поддерживали нашу связь», — приводит слова Ника де Вриса официальный сайт «Альфа Таури».
Напомним, де Врис в составе команды заменит Пьера Гасли, перешедшего в «Альпин».
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