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Янус ван Кастерен увеличил отрыв в общем зачёте грузовиков на «Дакаре»

Янус ван Кастерен увеличил отрыв в общем зачёте грузовиков на «Дакаре»
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В Саудовской Аравии идёт 12-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте грузовиков после его прохождения стал Янус ван Кастерен. Второй результат показал Митчел ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул Мартин ван ден Бринк. Благодаря победе ван Кастерен упрочил лидерство в общем зачёте.

«Дакар»-2023. Грузовики. 12-й этап:

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 2:30.38.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +18.38.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +31.51.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +32.21.
5. Бен Ван де Лар (Iveco) +42.22.

Общий зачёт после 12-го этапа:

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 49:39.50.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +33.03.
3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:20.07.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +3:46.40.

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