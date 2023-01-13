Янус ван Кастерен увеличил отрыв в общем зачёте грузовиков на «Дакаре»

В Саудовской Аравии идёт 12-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте грузовиков после его прохождения стал Янус ван Кастерен. Второй результат показал Митчел ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул Мартин ван ден Бринк. Благодаря победе ван Кастерен упрочил лидерство в общем зачёте.
«Дакар»-2023. Грузовики. 12-й этап:
1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 2:30.38.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +18.38.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +31.51.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +32.21.
5. Бен Ван де Лар (Iveco) +42.22.
Общий зачёт после 12-го этапа:
1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 49:39.50.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +33.03.
3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:20.07.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +3:46.40.
- 13 января 2023
-
14:05
-
13:11
-
12:16
-
11:46
-
11:31
-
10:54
-
09:55
-
01:00
- 12 января 2023
-
23:54
-
23:50
-
22:07
-
21:52
-
21:49
-
20:46
-
20:41
-
19:50
-
19:47
-
18:42
-
18:39
-
17:59
-
17:40
-
15:39
-
15:14
-
15:05
-
15:03
-
14:39
-
14:30
-
14:16
-
13:30
-
12:52
-
12:34
-
11:20
-
11:18
-
10:17
-
10:00