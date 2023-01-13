Янус ван Кастерен увеличил отрыв в общем зачёте грузовиков на «Дакаре»

В Саудовской Аравии идёт 12-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте грузовиков после его прохождения стал Янус ван Кастерен. Второй результат показал Митчел ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул Мартин ван ден Бринк. Благодаря победе ван Кастерен упрочил лидерство в общем зачёте.



«Дакар»-2023. Грузовики. 12-й этап:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 2:30.38.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +18.38.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +31.51.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +32.21.

5. Бен Ван де Лар (Iveco) +42.22.



Общий зачёт после 12-го этапа:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 49:39.50.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +33.03.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:20.07.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +3:46.40.