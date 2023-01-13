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В «Мерседесе» рассказали о реакции Хэмилтона на уход Ваулза из команды

В «Мерседесе» рассказали о реакции Хэмилтона на уход Ваулза из команды
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о реакции Льюиса Хэмилтона на уход из команды главного стратега Джеймса Ваулза.

«Я сказал Хэмилтону на этой неделе, что Ваулз уйдёт. Он в полном порядке. Работать с Джеймсом было для него большим удовольствием. Умное мышление в воскресенье всегда было хорошим развлечением для Джеймса. Думаю, первой реакцией Хэмилтона было: «Это потрясающая возможность для Джеймса», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.

«Я позвонил ему прошлой ночью, и у него из уст вылетели именно эти слова. Он не обижался и не говорил, что разочарован. Наоборот. Я бы сказал, что мне повезло, потому что все, с кем я разговаривал в команде, были невероятно счастливы», — добавил новоиспечённый руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

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