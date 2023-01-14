Лидер общего зачёта «Дакара» Аль-Аттия прокомментировал второй результат на 13-м СУ

Лидер общего зачёта «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин Нассер Аль-Аттия прокомментировал второй результат на 11-м спецучастке ралли-марафона.



«Мы прошли 13-й этап, который был действительно интересным, с большим количеством дюн. Мы заняли второе место, и я рад, что мы сохраняем лидерство перед финишем. Для чемпионата важно хорошо выступить, потому что это принесёт нам важные очки в борьбе с Себом, который выигрывает один этап за другим. Сегодня мы сократили разницу всего до одного очка, но, что действительно важно для меня, так это победа на «Дакаре». Гонка была отличной, теперь важно выиграть титул», — приводит слова Аль-Аттии официальный сайт «Дакара».



«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26.17.

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.28.

3. Маттиас Экстрём (Audi) +6.31.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10.56.

5. Якуб Пшигонски (Mini) +11.31.

6. Лукас Мораес (Toyota) +12.07.

7. Герлен Шишери (Prodrive) +12.56.

8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.



Общий зачёт после 13 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.