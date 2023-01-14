Себастьен Лёб: рекорд не был моей целью

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал шестой подряд выигранный спецучасток «Дакара»-2023.
«Это здорово, хотя рекорд не был моей целью. Отрыв был небольшим, я замедлил свой темп с самого начала дюн, так что я не собирался всё менять. Очки чемпионата тоже важны, так что я всё же поднажал. Из-за видимости было трудно прыгать по дюнам. Я хорошо себя чувствую на песке, могу задавать сильный темп, уверен, я могу ехать агрессивно в таких условиях. Это здорово», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».
«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:
1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26.17.
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.28.
3. Маттиас Экстрём (Audi) +6.31.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10.56.
5. Якуб Пшигонски (Mini) +11.31.
6. Лукас Мораес (Toyota) +12.07.
7. Герлен Шишери (Prodrive) +12.56.
8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.
Общий зачёт после 13 этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.
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