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Аль-Аттия стал победителем «Дакара»-2023 в классе легковых машин, Лёб — второй

Аль-Аттия стал победителем «Дакара»-2023 в классе легковых машин, Лёб — второй
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В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.

В зачёте легковых машин победителем заключительного этапа стал француз Герлен Шишери. Второй результат показал Маттиас Экстрём, в тройку лучших также вошёл Хенк Латеган.

Победителем «Дакара» стал катарец Нассер Аль-Аттия, который более чем на час опередил Себастьена Лёба. Третьим стал Лукас Мораес.

«Дакар»-2023. Внедорожники. 14-й этап:

1. Герлен Шишери (Prodrive) — 1:09:24.
2. Маттиас Экстрём (Audi) +1:36.
3. Хенк Латеган (Toyota) +1:44.
4. Себастьен Лёб (Prodrive) +2:48.
5. Якуб Пшигонски (Mini) +3:08.
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +4:09.
7. Язид Аль-Раджи (Toyota) +5:08.
8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5:41.

Общий зачёт «Дакара»-2023 в классе легковых машин:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 45:03:15.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:18:49.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:36:31.

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