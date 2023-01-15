Хорнер объяснил, как ограничение бюджета сказалось на Формуле-1
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, как ограничение бюджета команд Формулы-1 сказалось на серии.
«Ограничение бюджета, очевидно, помогло снизить затраты и оказало прямое влияние на нижний предел финансовых запасов, число компонентов бюджета и сумму, которые вы можете потратить.
Это повышает эффективность бизнеса. Раньше в конце года у вас оставались нереализованные запасы на миллионы фунтов стерлингов, которые по факту приходилось списывать. Теперь же вы не вправе позволять себе подобное. Вы должны быть в высшей степени эффективными в том, как использовать свой бюджет», – цитирует Хорнера издание Racingnews365.
Ранее в интервью Хорнер высказался о возможности покинуть «Ред Булл».
Новость по темеКристиан Хорнер высказался о возможности покинуть «Ред Булл»
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