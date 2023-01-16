Мэнселл рассказал, как он потерял место в «Уильямсе» сразу после победы в сезоне-1992

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл высказался по поводу ситуации, возникшей с ним по окончании триумфального для него сезона.

В течение 24 часов после победы в Формуле-1 Мэнселл узнал, что он потерял место в составе «Уильямса».

«Я с нетерпением ждал защиты своего титула, я ждал великого сезона в 1993 году. Независимо от того, был ли Прост моим партнёром по команде или нет. Затем, менее чем через 24 часа после завоевания титула, я узнал, что у меня нет места в команде на следующий год! Мне предложили зарплату вдвое меньше, чем была в 1992 году. Не самое лучшее предложение, не так ли? В этом нет ничего нового. Фрэнк Уильямс хотел избавиться от меня, он уже делал это со многими гонщиками», – сказал Мэнселл в подкасте Beyond the Grid.