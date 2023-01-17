Сразу две новые гоночные «Нивы» поедут на ралли «Шёлковый путь»

Заводская команда Lada Sport Rosneft расширит свою гоночную программу в ралли-рейдах, сообщает корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин. В 2023 году коллектив примет участие в этапах Кубка России по ралли-рейдам и выйдет на старт ралли-марафона «Шёлковый путь».



В команде подтвердили «Чемпионату» подготовку нового автомобиля, в основу которого ляжет дорожная Lada Niva Sport — премьера этой модификации ожидается в начале 2023 года. Главным изменением станет двигатель — 16-клапанный мотор позволит у гоночной модели повысить мощность до 160-170 л.с. и увеличить крутящий момент, что в сочетании со сниженной массой улучшит ездовые характеристики внедорожника. В конструкцию машины также внесут ряд других изменений на основе дебютного выступления Lada Niva на «Шёлковом пути» — 2022.



Кроме того, в новом году на старт гонки выйдут сразу два внедорожника. Детальную информацию об автомобилях и состав экипажей ралли-рейдовой программы Lada Sport Rosneft представит весной во время презентации нового гоночного сезона.