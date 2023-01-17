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Анонс «Порше» вызвал негодование в соцсетях

Анонс «Порше» вызвал негодование в соцсетях
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Анонс «Порше» о переименовании аккаунта в социальных сетях с «Порше Формула-Е» на «Порше Моторспорт» оставил недовольными подписчиков. Многие болельщики устроили негодование в комментариях по поводу того, что после нагнетания обстановки на деле концерн всего лишь объявил о перестройке формата аккаунта.

«Мое разочарование безмерно, и мой день испорчен», — написал один из пользователей в комментариях.

«Забавно, как все ожидали анонса о Формуле-1 из ниоткуда после того, как случайный парень на Reddit поклялся, что видел сэра Фрэнка Уильямса на четырёхпиксельном кадре», — написал другой пользователь.

«И всё? Никакого „Уильямс-Порше“?, — добавил ещё один подписчик.

»Братишка..."

«Самая быстрая отписка после подписки в моей жизни».

«Ух ты. Ну и бред. Просто придите в Формулу-1 немедленно!»

«Искренне надеюсь, что ваш стажёр по связям с общественностью пойдёт куда подальше, ребята. Это был самый большой пустобургер в этом году на данный момент».

Напомним, ранее в социальных сетях ходили слухи о возможном объявлении про возвращение автопроизводителя в Формулу-1. В частности, пользователи на Reddit, изучив пост «Порше», при замедленном воспроизведении видео разглядели в нём изображение Фрэнка Уильямса.

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