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Вице-чемпион «Дакара» Мацик поставил задачу первым выставить на гонку электрогрузовик

Вице-чемпион «Дакара» Мацик поставил задачу первым выставить на гонку электрогрузовик
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Чешский гонщик Мартин Мацик рассказал, что его команда активно работает над созданием грузовика, который сможет выступать на «Дакаре» исключительно на электротяге. На «Дакаре-2023» команда Мацика выставляла гибридный грузовик, который сошёл на 11-м этапе.

«Этот проект мы начали полтора года назад, даже почти два. Это электрический проект, экопроект в грузовиках. Мы сотрудничаем с Кесом Коленом, который назвал этот проект «2030». Это значит, что к 2030 году этот грузовик окажется полностью без вредных выбросов. Концепция примерно такая же, как у «Ауди»: батареи будут питать электромотор и коробку передач. При этом ещё два мотора будут подзаряжать эти батареи.

Сейчас у нас первый шаг. С каждым годом узлы развиваются — мы уже два раза полностью переделывали весь проект! Развитие в этой сфере просто невероятное, очень быстрое. И мы хотим оказаться первыми, кто представит электрогрузовик на «Дакаре». Ради этого проект «2030» и был основан», — заявил Мацик в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.

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