Вице-чемпион «Дакара» Мацик поставил задачу первым выставить на гонку электрогрузовик

Чешский гонщик Мартин Мацик рассказал, что его команда активно работает над созданием грузовика, который сможет выступать на «Дакаре» исключительно на электротяге. На «Дакаре-2023» команда Мацика выставляла гибридный грузовик, который сошёл на 11-м этапе.
«Этот проект мы начали полтора года назад, даже почти два. Это электрический проект, экопроект в грузовиках. Мы сотрудничаем с Кесом Коленом, который назвал этот проект «2030». Это значит, что к 2030 году этот грузовик окажется полностью без вредных выбросов. Концепция примерно такая же, как у «Ауди»: батареи будут питать электромотор и коробку передач. При этом ещё два мотора будут подзаряжать эти батареи.
Сейчас у нас первый шаг. С каждым годом узлы развиваются — мы уже два раза полностью переделывали весь проект! Развитие в этой сфере просто невероятное, очень быстрое. И мы хотим оказаться первыми, кто представит электрогрузовик на «Дакаре». Ради этого проект «2030» и был основан», — заявил Мацик в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.
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