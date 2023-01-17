Жерар де Рой назвал трёх лучших гонщиков в истории ралли «Дакар». Среди них есть камазовец

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Жерар де Рой назвал трёх лучших, на его взгляд, гонщиков за всю историю ралли-рейдов. В свой список голландец включил представителей грузового зачёта.



«Три лучших пилота… Конечно же, мой отец. Думаю, он являлся примером для многих нынешних гонщиков, многих вдохновлял своими выступлениями. Ещё Карел Лопрайс. Конечно, номер один — Владимир Чагин, который выиграл множество «Дакаров». Карел выиграл немного меньше, но это тоже впечатляет. И вот эта тройка — мои фавориты», — заявил де Рой в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.



Свой последний «Дакар» де Рой-младший провёл в 2019 году, после чего по совету врачей завершил спортивную карьеру из-за травмы спины.