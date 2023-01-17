Двукратный чемпион «Дакара» де Рой рассказал, какое у него было прозвище в детстве

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Жерар де Рой рассказал, как пришёл в гонки.
«Почему я пришёл именно в зачёт грузовиков? Всё просто: у нас транспортная компания. Я с детства управлял грузовиками, работал с ними, играл… Для меня это был единственный вариант. У меня было прозвище Белый: в молодости я был жгучим блондином.
Главный совет от отца — ехать стабильно, выступать каждый день на одинаковом уровне, обходясь без взлётов и падений. Даже если ты видишь, что твои соперники сегодня сильно атакуют, нужно сохранять хладнокровие и помнить: ты отыграешь своё завтра. Это был очень хороший совет.
Для выступления в зачёте грузовиков крайне важно тренировать спину и шею, а также плечи — эти части тела страдают больше всего. Но и вообще всё тело нужно тренировать. И всё-таки всё остальное — второстепенно по сравнению с местами, которые я назвал», — заявил де Рой в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.
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