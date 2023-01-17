Такума Сато перешёл в чемпионскую команду IndyCar

Команда серии IndyCar «Чип Ганасси Рейсинг» объявила о контракте с японским экс-пилотом Формулы-1 Такумой Сато — ему в сезоне-2023 предстоит пилотировать машину №11 на овальных трассах. На уличных треках и стационарных автодромах за руль машины сядет известный по выступлениям в Формуле-2 Маркус Армстронг.



Такума Сато выступал в Формуле-1 с 2002 по 2008 годы, а в 2010-м перешёл в IndyCar и вплоть до предыдущего сезона был постоянным пилотом на стартовой решётке. За это время Сато одержал шесть побед, две из которых завоевал в гонке «500 миль Индианаполиса», но в конце прошлого года потерял место в «Дэйл Койн Рейсинг».



В общей сложности в IndyCar в сезоне-2023 выступят четверо бывших пилотов Формулы-1. Так, одним из постоянных пилотов «Ганасси» остаётся Маркус Эрикссон, действующий победитель «500 миль Индианаполиса», Ромен Грожан второй год подряд будет представлять «Андретти», а Александер Росси перешёл в «Макларен».



Первый этап сезона-2023 в серии IndyCar — уличный Гран-при Сент-Питерсберга — пройдёт 5 марта, а 2 апреля гонщиков ждёт первый овальный этап года — Texas INDY 375 в Форт-Уэрте.