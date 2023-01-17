Физикелла назвал своего лучшего напарника и лучшего гонщика Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла назвал своего лучшего напарника, а также поделился мнением о том, кто является лучшим гонщиком из всех.
«Лучший напарник — Фернандо Алонсо. Быстрый, отлично подготовленный и никогда не ошибается. Мы провели два прекрасных года в «Рено». Лучший гонщик из всех — Михаэль Шумахер. К сожалению, не доводилось выступать с ним за одну команду, хотя мне было бы очень интересно посмотреть на данные с его машины.
Но у меня всё равно сохранились тёплые воспоминания о Михаиле — и о борьбе с ним во время гонок, и о совместной игре в футбол. Шумахер поражал меня. Он мог проехать гонку, а потом вылезал из кокпита и выяснялось, что он даже не вспотел. Просто невероятный гонщик», — приводит слова Физикеллы SpeedWeek.
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