Грожан назвал проблему, которая может возникнуть в «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1, гонщик IndyCar Ромен Грожан обозначил риски, которых стоит опасаться «Альпин» в связи с приглашением в команду Пьера Гасли.
Гасли в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури», но по ходу сезона стало известно, что французский гонщик продолжит карьеру в «Альпин», где заменит Фернандо Алонсо и станет напарником своего соотечественника Эстебана Окона.
«Всё может пойти не так. Если каждый из них захочет выделиться, то всё может пойти не так. Но да, может и сложиться так, что всё будет хорошо. Гасли и Окон не были друзьями, но оба повзрослели и понимают, что делать для победы. «Альпин» просто нужно следить за ними, чтобы внутренняя борьба не превратилась в схватку за звание лучшего французского пилота во французской команде», — цитирует Грожана Grandprix.
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