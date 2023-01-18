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Уиндзор: Феттель никогда не был на уровне Хэмилтона

Уиндзор: Феттель никогда не был на уровне Хэмилтона
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Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле, заявив, что в определённых моментах немец был самым обычным гонщиком.

«Феттель никогда не был гонщиком уровня Льюиса Хэмилтона. Я всегда считал Феттеля быстрым и сбалансированным гонщиком, который был королём V-образного поворота. Но когда он был в других поворотах, то превращался в среднего гонщика. Так было и в «Ред Булл», когда у него были отличное сцепление сзади и выдувной диффузор. Когда это запретили правилами, он превратился в обыкновенного гонщика и, по сути, боролся с Даниэлем Риккардо.

Он не признавал проблему, не говорил и не пытался больше работать с передней частью машины. Потом он подписал контракт с «Феррари» в ранге четырёхкратного чемпиона и его встретили большими деньгами и кучей поклонников. Но он остался тем же обычным гонщиком», — приводит слова Уиндзора Planet F1.

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