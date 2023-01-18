Названо решение «Феррари», которое позволит ей повысить скорость авто

Радиаторы в новом болиде итальянской команды «Феррари» окажутся меньшего размера. Об этом информирует Motorsport Italia.
Сообщается, что в первый год действия нового технического регламента специалисты «Скудерии» приняли решение уменьшить нагрузку на моторы и сделали радиаторы несколько большего размера, чем, как оказалось, требовалось – команда не испытывала проблем с перегревом в ходе Гран-при. По этой причине в «Феррари» и приняли решение уменьшить радиаторы.
Отмечается, что за счёт этого болид итальянской команды станет легче, что позволит добиться желаемого баланса. Кроме того, шасси станет компактнее (речь идет о миллиметрах). Это может повысить аэродинамическую эффективность авто.
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