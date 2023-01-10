«Феррари» просрочила все дедлайны по участию в Ф-1 по новым правилам. Чем это грозит?

Странные вести приходят из Формулы-1: легендарная «Феррари» пропустила все мыслимые и немыслимые дедлайны по подаче заявки на поставку двигателей Ф-1 с 2026 года. То есть формально итальянцы через три сезона не будут иметь права использовать моторы собственной разработки. Что происходит и в чём проблема? Сейчас всё объясним.

Новые моторы: компромисс есть, но его нет

Напомним, ФИА и автопроизводители целую вечность согласовывали новый регламент на моторы, который должен был сделать силовые установки Формулы-1 проще и привлекательнее для потенциальных новичков. В итоге компромисса вроде как удалось добиться: с одной стороны, силовые установки сохранили многие элементы нынешних двигателей, а с другой – избавились от теплового генератора MGU-H, с которым много мороки. Кроме того, впервые в истории ввели лимиты на разработку двигателей. То есть создание новых моторов не превратится в битву кошельков.

Все довольны? Не тут-то было. Если с техническими требованиями все согласились, и они позволили привести в Ф-1 «Ауди», то ряд нюансов жутко не понравился «Феррари». Если конкретно, то пункт правил, согласно которому мотористам-новичкам даются некоторые преференции по сравнению с производителями, уже представленными в чемпионате мира.

В Италии не против, если стопроцентные новички в лице «Ауди» получат на первых порах послабления по расходам и испытаниям. Но вот тот факт, что в новички пытается записаться и «Ред Булл», продолжает возмущать «Феррари». Собственно говоря, «Скудерия» до сих пор не подписалась под новыми правилами именно из-за споров насчёт статуса «быков».

Так что же такое «Ред Булл Пауэртрейнс»

Ситуация с «Ред Булл» действительно двоякая. Напомним, «Хонда» решила как всегда невовремя покинуть Формулу-1 и формально ушла из чемпионата после сезона-2021. С 2022 года «Ред Булл» продолжает использовать силовую установку, разработанную и обслуживаемую японцами, но уже под собственным брендом.

Между тем при подготовке к новому техническому регламенту «быки» решили не зависеть от милости автопроизводителей и создали собственный департамент двигателей, который и будет разрабатывать новые силовые установки. Получается, «Ред Булл» — действительно новый производитель, и претензии «Феррари» неуместны?

Не всё так просто. При уходе из Формулы-1 «Хонда» передала некоторую интеллектуальную собственность на моторы, плюс понятно, что при работе над двигателем 2026 года «быки» всё равно используют знания, накопленные ими за годы совместной работы с японцами.

В «Ред Булл» утверждают, что документацию «Хонды» они не использовали, но, во-первых, как это проверить, а во-вторых, трудно сказать, что «быки» начинают прям с нуля, как та же «Ауди». В конце концов, даже с формальной точки зрения бренд «Ред Булл Пауэртрейнс» в Ф-1 уже представлен – и как его тогда назвать новичком в сезоне-2026?

«Феррари» и право вето

Надо отметить, что вопросы к утверждённым правилам возникли не только у «Феррари». Изначально ФИА установила дедлайн для мотористов на 15 октября 2022 года, но к этой дате заявку в федерацию подала только «Ауди» (более чем логично). Федерация установила новый дедлайн, и на сей раз документы предоставили уже все, кроме «Феррари» — «Мерседес», «Альпин», «Ред Булл» и, что забавно, всё та же «Хонда» (теперь уже не в связке с австрийцами, а так, на всякий случай).

Так что же, теперь «Феррари» придётся чуть ли не умолять, чтобы для них сделали исключение и всё-таки допустили до участия? Не торопитесь: не стоит забывать, что в распоряжении «Скудерии» остаётся столь мощное оружие, как право вето. Его команда может применять, если в корне не согласна с каким-либо серьёзным изменением регламента. Очевидно, что такая дубина за пазухой делает переговорные позиции «Феррари» куда более прочными.

«Феррари» в сезоне-2022 Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом последние слухи позволяют надеяться, что какое-то компромиссное решение всё же будет найдено. По данным итальянской редакции Motorsport, в «Феррари» не намерены использовать право вето и рассчитывают всё уладить путём переговоров. А нынешние противоречия – это в том числе стремление «Скудерии» покончить с ситуацией, когда она раз за разом жертвует собственными интересами на благо Ф-1.

Это, кстати, чистая правда. В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса «Феррари» согласилась сильно ограничить развитие машин, что стоило ей шанса исправить неудачный болид. Тогда же «Скудерия» — даром что одна из самых богатых команд чемпионата, если не богатейшая — подписалась под ограничением на бюджеты. Теперь итальянцам вновь предложили немного пострадать ради привлечения в Ф-1 новых мотористов. Вот боссы «Феррари» и взбрыкнули – мол, ради «Ауди» мы готовы, а вот ради «Ред Булл» — нет, с нас хватит.

Но буквально вчера авторитетный портал Formula1a.uno сообщил, что глобальные разногласия между «Скудерией» и ФИА сняты. Подробности не сообщаются, так что мы можем только гадать, к чему пришли две стороны. Например, «Ред Булл» могут дать статус «ограниченного новичка», дав меньше преференций, чем «Ауди» или другим полноценным новобранцам. Или, к примеру, сохранить исключения только для работы над гибридной составляющей силовой установки. В общем, варианты есть.

А дедлайн… Да чёрт с ним, с дедлайном. «Феррари» есть «Феррари». И её надо уважать.