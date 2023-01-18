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Джейми Чедвик сохранила место в Академии «Уильямса»

Джейми Чедвик сохранила место в Академии «Уильямса»
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Британская гонщица Джейми Чедвик останется членом Академии «Уильямса», сообщает пресс-служба команды.

«Это потрясающе, продолжить работу с «Уильямсом». Я пользуюсь их поддержкой с 2019 года. Иметь возможность погрузиться в команду и сохранить эту мечту о Формуле-1 очень важно. С нетерпением жду возможности увидеть, чего мы можем достичь вместе», — приводит слова Чедвик официальный сайт команды.

Напомним, ранее Чедвик подписала контракт с командой INDY NXT «Андретти». Трёхкратная чемпионка W Series станет первой женщиной за 13-летнюю историю серии, выступающей в чемпионате на постоянной основе.

Новый сезон INDY NXT, ранее известной как Indy Lights, стартует 5 марта на уличной трассе в Сент-Питерсберге.

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