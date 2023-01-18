Джейми Чедвик сохранила место в Академии «Уильямса»

Британская гонщица Джейми Чедвик останется членом Академии «Уильямса», сообщает пресс-служба команды.



«Это потрясающе, продолжить работу с «Уильямсом». Я пользуюсь их поддержкой с 2019 года. Иметь возможность погрузиться в команду и сохранить эту мечту о Формуле-1 очень важно. С нетерпением жду возможности увидеть, чего мы можем достичь вместе», — приводит слова Чедвик официальный сайт команды.



Напомним, ранее Чедвик подписала контракт с командой INDY NXT «Андретти». Трёхкратная чемпионка W Series станет первой женщиной за 13-летнюю историю серии, выступающей в чемпионате на постоянной основе.



Новый сезон INDY NXT, ранее известной как Indy Lights, стартует 5 марта на уличной трассе в Сент-Питерсберге.