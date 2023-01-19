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Стало известно, кто заменит травмированного Фряйнса на следующем этапе Формулы-Е

Стало известно, кто заменит травмированного Фряйнса на следующем этапе Формулы-Е
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Южноафриканский гонщик Келвин ван дер Линде заменит Робина Фряйнса в составе команды ABT на этапе Формулы-Е в Саудовской Аравии, который пройдёт с 26 по 28 января, сообщает пресс-служба серии.

Напомним, Фряйнс получил перелом левой руки после аварии, которая произошла во время первой гонки сезона Формулы-Е на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Уже на первом круге гонки Фряйнс столкнулся с Норманом Нато, после чего врезался в отбойник и не смог завершить гонку. Позже он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Гонщику потребовалась операция, которая длилась пять часов.

Ван дер Линде на этапе в Саудовской Аравии дебютирует в Формуле-Е. Ван дер Линде был тест-пилотом команды ABT в 2020 году.

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