Стало известно, кто заменит травмированного Фряйнса на следующем этапе Формулы-Е

Южноафриканский гонщик Келвин ван дер Линде заменит Робина Фряйнса в составе команды ABT на этапе Формулы-Е в Саудовской Аравии, который пройдёт с 26 по 28 января, сообщает пресс-служба серии.



Напомним, Фряйнс получил перелом левой руки после аварии, которая произошла во время первой гонки сезона Формулы-Е на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.



Уже на первом круге гонки Фряйнс столкнулся с Норманом Нато, после чего врезался в отбойник и не смог завершить гонку. Позже он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Гонщику потребовалась операция, которая длилась пять часов.



Ван дер Линде на этапе в Саудовской Аравии дебютирует в Формуле-Е. Ван дер Линде был тест-пилотом команды ABT в 2020 году.