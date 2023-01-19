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Магнуссен подтвердил, что не выступит на «24 часах Дайтоны»

Магнуссен подтвердил, что не выступит на «24 часах Дайтоны»
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Датский пилот Кевин Магнуссен подтвердил, что пропустит гонку «24 часа Дайтоны».

«Обновление: операция на руке прошла хорошо, но врачи рекомендовали мне не садиться за руль в Дайтоне. Желаю команде отличного уикенда там», — написал в своих социальных сетях Кевин Магнуссен.

Напомним, Магнуссену потребовалась срочная операция на руке — в его запястье обнаружили кисту, которую было необходимо удалить для того, чтобы Кевин был полноценно г8отов к старту сезона в Формуле-1.

Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком Формулы-1 Яном Магнуссеном.

Гонка «24 часа Дайтоны» пройдёт с 28 по 29 января 2023 года.

Напомним, по итогам сезона-2022 Формулы-1 Магнуссен занял 13-е место в личном зачёте, набрав 25 очков.

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