Магнуссен подтвердил, что не выступит на «24 часах Дайтоны»

Датский пилот Кевин Магнуссен подтвердил, что пропустит гонку «24 часа Дайтоны».
«Обновление: операция на руке прошла хорошо, но врачи рекомендовали мне не садиться за руль в Дайтоне. Желаю команде отличного уикенда там», — написал в своих социальных сетях Кевин Магнуссен.
Напомним, Магнуссену потребовалась срочная операция на руке — в его запястье обнаружили кисту, которую было необходимо удалить для того, чтобы Кевин был полноценно г8отов к старту сезона в Формуле-1.
Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком Формулы-1 Яном Магнуссеном.
Гонка «24 часа Дайтоны» пройдёт с 28 по 29 января 2023 года.
Напомним, по итогам сезона-2022 Формулы-1 Магнуссен занял 13-е место в личном зачёте, набрав 25 очков.
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