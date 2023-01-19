В «Альфа Ромео» вернули логотип титульного спонсора на сайт команды
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Титульный спонсор «Альфа Ромео», польская компания ORLEN была возвращена в список партнёров на официальном сайте команды.
Напомним, ранее упоминания ORLEN исчезли из раздела «Партнёры» на сайте коллектива. Вероятно, это говорило о том, что прежний договор истёк, а новый не заключён. При поддержке ORLEN резервным гонщиком команды являлся Роберт Кубица.
Фото: sauber-group.com
В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).
Примечательно, что вместе с логотипом на сайт команды вернулась и официальная страница, посвящённая ORLEN, которая также была удалена с сайта ранее.
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