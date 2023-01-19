Команду WRC оштрафовали за мойку машины в неположенном месте

Команду французского гонщика Франсуа Делекура оштрафовали на € 1,5 тыс. за то, что автомобиль технического сопровождения по ошибке помыли в сервис-парке в гавани в Монако вместо специально отведённой для этого автомойки.



18 января стюарды вызвали к себе руководителя команды Toksport Яцека Выжиковски, который объяснил, что член команды допустил ошибку, по недоразумению помыв машину именно в сервис-парке, что запрещено по регламенту WRC.



Выжиковски принёс извинения за ошибку команды, однако это не помогло коллективу избежать денежного штрафа.



Ралли Монте-Карло, первый этап чемпионата WRC сезона-2023, проходит с 18 по 22 января 2023 года.

Действующим чемпионом мира по ралли является финский гонщик Калле Рованперя.