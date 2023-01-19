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Команду WRC оштрафовали за мойку машины в неположенном месте

Команду WRC оштрафовали за мойку машины в неположенном месте
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Команду французского гонщика Франсуа Делекура оштрафовали на € 1,5 тыс. за то, что автомобиль технического сопровождения по ошибке помыли в сервис-парке в гавани в Монако вместо специально отведённой для этого автомойки.

18 января стюарды вызвали к себе руководителя команды Toksport Яцека Выжиковски, который объяснил, что член команды допустил ошибку, по недоразумению помыв машину именно в сервис-парке, что запрещено по регламенту WRC.

Выжиковски принёс извинения за ошибку команды, однако это не помогло коллективу избежать денежного штрафа.

Ралли Монте-Карло, первый этап чемпионата WRC сезона-2023, проходит с 18 по 22 января 2023 года.

Действующим чемпионом мира по ралли является финский гонщик Калле Рованперя.

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