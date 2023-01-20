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ФИА запретила Колтону Херте участвовать в Американской Формуле-3

ФИА запретила Колтону Херте участвовать в Американской Формуле-3
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Гоночный директор американских Формулы-3 и Формулы-4 Скотт Гудьир сообщил, что ФИА запретила Колтону Херте участвовать в этих чемпионатах.

«Пилоты, выступающие в нашей серии, получают очки суперлицензии. Если вы выиграете Формулу-3, Формулу-4 в США, то получите больше очков, чем после победы в Indy Lights. Брайан Херта звонил мне в июле. Они хотели узнать о возможности участия Колтона в нашей серии, чтобы он мог набрать очки для суперлицензии.

Мы одобрили это, но Колтон не получил разрешения от ФИА. Это было тяжело. Все наши команды и пилоты были в восторге от возможности посоревноваться с пилотом калибра Колтона Херты. Они могли получить реальный шанс увидеть, как их навыки можно сопоставить с умениями одного из лучших пилотов», — приводит слова Гудьира RacingNews365.

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