ФИА запретила Колтону Херте участвовать в Американской Формуле-3

Гоночный директор американских Формулы-3 и Формулы-4 Скотт Гудьир сообщил, что ФИА запретила Колтону Херте участвовать в этих чемпионатах.



«Пилоты, выступающие в нашей серии, получают очки суперлицензии. Если вы выиграете Формулу-3, Формулу-4 в США, то получите больше очков, чем после победы в Indy Lights. Брайан Херта звонил мне в июле. Они хотели узнать о возможности участия Колтона в нашей серии, чтобы он мог набрать очки для суперлицензии.



Мы одобрили это, но Колтон не получил разрешения от ФИА. Это было тяжело. Все наши команды и пилоты были в восторге от возможности посоревноваться с пилотом калибра Колтона Херты. Они могли получить реальный шанс увидеть, как их навыки можно сопоставить с умениями одного из лучших пилотов», — приводит слова Гудьира RacingNews365.